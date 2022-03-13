Пиоли высказался об игре с «Эмполи» и ответил на вопрос о шансах «Ювентуса» на чемпионство

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 29-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (1:0), а также высказался о ситуации с чемпионской гонкой.
«Мы всегда должны считать следующий матч самым важным. Мы на высоте и должны продолжать думать от игры к игре. Турнирная таблица для «Милана» выглядит достойно, но она виртуальна, впереди ещё достаточно матчей. Я думаю, было бы справедливо, оценивать нас при одинаковом количестве матчей, но это вне нашего контроля.
Мы хорошо выступили сегодня вечером, контролировали игру и не сильно рисковали. «Эмполи» доставил нам несколько проблем, мы и сами допускали ошибки, но, в целом, хорошо действовали в обороне.
Когда я произнесу, что цель «Милана» чемпионство? Перед заключительным туром сезона, если мы будем на четыре очка впереди…
Готов ли я сейчас согласиться на второе место? Я хочу, чтобы мои ребята продолжали выкладываться по полной, и сегодня вечером мы увидели, как трудно побеждать, поэтому мы уже думаем о том, как трудно будет с «Кальяри». Мы не должны заглядывать слишком далеко вперёд.
Участвует ли «Ювентус» в чемпионской гонке? Определённо, да. Но, потенциально, в розыгрыше ещё 27 очков, при этом туринцы демонстрируют невероятную серию положительных результатов. Думаю, что вся нынешняя топ-5 поборется за титул», — приводит слова Пиоли Football Italia.
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