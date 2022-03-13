Hyundai приостановил спонсорское сотрудничество с «Челси»

Автомобильный бренд Hyundai приостановил своё спонсорское сотрудничество с лондонским «Челси» из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на владельца клуба Романа Абрамовича, информирует Goal.com.

«Hyundai стал одним из основных футбольных спонсоров за последние годы. Компания поддерживает спорт, чтобы он был силой добра. Мы гордимся, что благодаря сотрудничеству с «Челси», поддерживаем футболистов, болельщиков и массовый футбол. Однако в нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до дальнейшего уведомления.

Мы обратились к «Челси» с просьбой временно приостановить наше спонсорство, в том числе убрать логотип нашего бренда с футболок и с фасада стадиона. Мы понимаем, что это решение повлияет на многих болельщиков «Челси переживающих за свою команду. Однако мы считаем, что, учитывая обстоятельства и действующие санкции правительства Великобритании, это правильный шаг», — приводит заявление Hyundai издание Goal.com.

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