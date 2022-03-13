Тренер «Оренбурга» прокомментировал разгромную победу в гостевом матче с «Ротором»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура ФНЛ с «Ротором» (3:0).
«Сегодня мы провели два разных тайма. Надо сказать, что после перерыва до гола Полуяхтова, когда за 10 минут до конца счёт стал 2:0 в нашу пользу, «Ротор» имел большое преимущество. Надо говорить честно, они «возили» нас. Второй тайм был очень тяжелый для нас. Скажу больше, за все полтора года, которые я работаю в «Оренбурге», ни одна команда не имела над нами такого превосходства, как «Ротор».
Да, хорошо, что нам удалось забить и выиграть, мы счастливы этим трём очкам, но было очень сложно. Хочу также поддержать своего коллегу, главного тренера «Ротора». Знаю Артёма Куликова ещё по работе с «Велесом», «Краснодаром-2», его команды всегда пытаются играть в футбол, стараются созидать. Сейчас для него непростой момент, но уверен, все будет хорошо», — сказал Личка в видео на официальном сайте «Оренбурга».
- 13 марта 2022
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