Александр Ляказетт может стать игроком «Барселоны»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Le 10 Sport.



По информации источника, в услугах 30-летнего французского форварда заинтересована «Барселона». Каталонцы рассматривают возможность приобретения Ляказетта в случае неудачи с трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года, поэтому летом футболист сможет перейти в «Барселону» на правах свободного агента.

Напомним, Ляказетт стал игроком лондонского «Арсенала» в 2017 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.