Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ляказетт может стать игроком «Барселоны»

Александр Ляказетт может стать игроком «Барселоны»
Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, в услугах 30-летнего французского форварда заинтересована «Барселона». Каталонцы рассматривают возможность приобретения Ляказетта в случае неудачи с трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года, поэтому летом футболист сможет перейти в «Барселону» на правах свободного агента.

Напомним, Ляказетт стал игроком лондонского «Арсенала» в 2017 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

Новость по теме
«Ювентус» заинтересован в подписании Ляказетта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022