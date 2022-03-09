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«Ювентус» заинтересован в подписании Ляказетта

«Ювентус» заинтересован в подписании Ляказетта
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«Ювентус» заинтересован в подписании форварда лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «Ювентуса» хочет привлечь опытного нападающего, который составит конкуренцию Душану Влаховичу. 30-летний француз может покинуть стан «канониров» летом в связи с истечением контракта.

В этом сезоне форвард провёл 26 игр во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. Лондонский клуб располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 50 очков после 27 туров.

«Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 53 очка в 28 играх турнира. «Милан» (60) лидирует в итальянском национальном первенстве.

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