«Ювентус» заинтересован в подписании Ляказетта

«Ювентус» заинтересован в подписании форварда лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта. Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, руководство «Ювентуса» хочет привлечь опытного нападающего, который составит конкуренцию Душану Влаховичу. 30-летний француз может покинуть стан «канониров» летом в связи с истечением контракта.



В этом сезоне форвард провёл 26 игр во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. Лондонский клуб располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 50 очков после 27 туров.

«Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 53 очка в 28 играх турнира. «Милан» (60) лидирует в итальянском национальном первенстве.