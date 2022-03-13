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Агент Миранчука объяснил, почему игрок на попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»

Агент Миранчука объяснил, почему игрок на попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил отсутствие игрока в заявке команды на матч 29-го тура итальянской Серии А с «Дженоа».

«Никаких политических моментов нет. Лёши нет в заявке на матч с «Дженоа» по объективным причинам. Небольшая пауза, связанная с медицинскими показателями. Миранчуку нужно побыть под наблюдением. Тем, кто переживает за Лёшу, не надо беспокоиться. Серьёзных повреждений нет. Пожалуйста, верьте только клубу. Только он может давать точную информацию», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 29-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Дженоа» состоится сегодня, 13 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.

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