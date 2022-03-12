Миранчук не был включён в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»
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«Аталанта» опубликовала в своих социальных сетях заявку на матч 29-го тура Серии А с «Дженоа». Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в итоговый список игроков. Игра состоится 13 марта в 20:00 по московскому времени.
Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В составе железнодорожников игрок становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Всего за новый клуб 26-летний полузащитник провёл 50 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. За сборную России Миранчук провёл 41 матч, в которых забил 6 мячей.
«Аталанта» занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков после 27 матчей.
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