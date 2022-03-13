Слуцкий: мой прогноз — «Рубин» не ограничится потерей Хакшабановича и Дрейера

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приостановку контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.
«Я не думаю, что в нашей новой жизни это невероятные новости. Мой прогноз – это всё не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы её объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснётся или уже коснулось практически всех команд РПЛ», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Ранее ФИФА приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
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