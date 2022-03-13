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В «Химках» поблагодарили вратаря Лантратова после ничьей с «Сочи»

В «Химках» поблагодарили вратаря Лантратова после ничьей с «Сочи»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).

«Будем ли давать премию Лантратову за спасённый пенальти? Илья, как обычно, показывает высокий уровень футбола — он и должен заниматься этим. Лантратов спасает команду в тяжёлые времена. Мы ему очень благодарны! Счёт отражает то, что происходило на поле. Тяжёлая равная игра: вязко, интересно, с небольшим количеством моментов — на это мы и рассчитывали. Хотели выиграть, но ничего страшного. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Химки» набрали 15 очков в 21 матче и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Сочи», набрав 38 очков, остаётся на четвёртом месте в таблице.

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