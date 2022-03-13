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«Зенит» не сумел удержать победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

«Зенит» не сумел удержать победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
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В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился матч 21-го тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали «Зенит». Матч закончился со счётом 1:1.

До 86-й минуты командам не удавалось отличиться. «Зенит» владел игровым преимуществом, но никак не мог конвертировать его в забитые мячи. Но на 86-й минуте защитник сине-бело-голубых Данил Круговой открыл счёт. Но удержать победу команда из Санкт-Петербурга не смогла. Уже в компенсированное время Матео Барач восстановил равновесие в счёте.

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. Теперь «Зенит» опережает занимающее второе место «Динамо» на три очка. «Крылья Советов» с 29 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» будет принимать тульский «Арсенал», а «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Круговой – 86'   1:1 Барач – 90+1'
Удаления: нет / Вендел – 90+7'
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