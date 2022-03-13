«Зенит» не сумел удержать победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился матч 21-го тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали «Зенит». Матч закончился со счётом 1:1.



До 86-й минуты командам не удавалось отличиться. «Зенит» владел игровым преимуществом, но никак не мог конвертировать его в забитые мячи. Но на 86-й минуте защитник сине-бело-голубых Данил Круговой открыл счёт. Но удержать победу команда из Санкт-Петербурга не смогла. Уже в компенсированное время Матео Барач восстановил равновесие в счёте.



«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. Теперь «Зенит» опережает занимающее второе место «Динамо» на три очка. «Крылья Советов» с 29 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.



В следующем туре «Зенит» будет принимать тульский «Арсенал», а «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Сочи».