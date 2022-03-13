Горшков: «Крылья Советов» не боялись «Зенит», огрызались

Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«В конце слышал, как болельщики поздравляли меня с днём рождения. Подошёл, похлопал, это очень приятно. На «Зенит» всегда особый настрой — чемпион страны, важная проверка для нас. Мы не боялись, огрызались, пропустили обидный гол, но хорошо, что отыгрались.
«Крылья» плодотворно и долго готовились к этому матчу, узнали сильные качества соперника, сделали поправки в перерыве. Что касается гола «Зенита», то немного свалились, сместились влево. Не было силёнок взорваться и накрыть — коллективная ошибка. Посмотрите, редко когда в Европе залетают мячи с такого расстояния. Конечно, это мастерство Кругового, но и наша недоработка. Три игры отыгрываемся в конце матча? У «Крыльев» есть характер, как говорят, у команды есть яйца, мы их показываем», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 13 марта 2022
-
20:48
-
20:36
-
20:36
-
20:18
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:48
-
19:47
-
19:42
-
19:37
-
19:31
-
19:26
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:05
-
19:01
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:29
-
18:24
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:20
-
16:59
-
16:51
-
16:41