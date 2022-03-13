Горшков: «Крылья Советов» не боялись «Зенит», огрызались

Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 1:1.



«В конце слышал, как болельщики поздравляли меня с днём рождения. Подошёл, похлопал, это очень приятно. На «Зенит» всегда особый настрой — чемпион страны, важная проверка для нас. Мы не боялись, огрызались, пропустили обидный гол, но хорошо, что отыгрались.



«Крылья» плодотворно и долго готовились к этому матчу, узнали сильные качества соперника, сделали поправки в перерыве. Что касается гола «Зенита», то немного свалились, сместились влево. Не было силёнок взорваться и накрыть — коллективная ошибка. Посмотрите, редко когда в Европе залетают мячи с такого расстояния. Конечно, это мастерство Кругового, но и наша недоработка. Три игры отыгрываемся в конце матча? У «Крыльев» есть характер, как говорят, у команды есть яйца, мы их показываем», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.