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Тухель — о поездке «Челси» на матч с «Лиллем»: если надо, возьму минивэн и сяду за руль

Тухель — о поездке «Челси» на матч с «Лиллем»: если надо, возьму минивэн и сяду за руль
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о подготовке к поездке на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем». Ранее счета лондонского клуба были заморожены из-за включения владельца «Челси» Романа Абрамовича в санкционные списки Великобритании.

Сообщалось, что из-за этого у «Челси» могут возникнуть сложности с оплатой перелётов и прочими расходами.

«По моей информации, у нас уже куплены билеты в Лилль, мы сможем полететь туда и обратно на самолёте. Если же нет, то поедем на поезде. А если не на поезде, то на автобусе. Если нам не дадут автобус, то я возьму минивэн и сам сяду за руль», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Сам Абрамович уже официально объявил о продаже клуба, но из-за санкций с этим могут возникнуть сложности.

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