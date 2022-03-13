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«Челси» попросил правительство Великобритании смягчить санкции, наложенные на клуб

«Челси» попросил правительство Великобритании смягчить санкции, наложенные на клуб
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Лондонский «Челси» просит правительство Великобритании смягчить санкции, наложенные на клуб через его владельца Романа Абрамовича, информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, «Челси» попросил отменить запрет на трансферы и продление контрактов с футболистами, так как это может привести к кадровому дефициту и, как следствие, нарушить принцип спортивной конкуренции. Особенное внимание в «Челси» уделяют оборонительной линии – ближайшим летом истекают контракты трёх защитников «аристократов»: Сесара Аспиликуэта, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Также «Челси» хочет, чтобы правительство Англии отменило запрет на продажу билетов, однако вероятность смягчения санкций в этой плоскости крайне мала.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд), однако не успел – 10 марта правительство Великобритании наложило на Абрамовича санкции.

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