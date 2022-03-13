«Челси» попросил правительство Великобритании смягчить санкции, наложенные на клуб

Лондонский «Челси» просит правительство Великобритании смягчить санкции, наложенные на клуб через его владельца Романа Абрамовича, информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, «Челси» попросил отменить запрет на трансферы и продление контрактов с футболистами, так как это может привести к кадровому дефициту и, как следствие, нарушить принцип спортивной конкуренции. Особенное внимание в «Челси» уделяют оборонительной линии – ближайшим летом истекают контракты трёх защитников «аристократов»: Сесара Аспиликуэта, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Также «Челси» хочет, чтобы правительство Англии отменило запрет на продажу билетов, однако вероятность смягчения санкций в этой плоскости крайне мала.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд), однако не успел – 10 марта правительство Великобритании наложило на Абрамовича санкции.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».