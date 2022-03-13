Червиченко: «Спартак» понравился. После первого тайма казалось, что дожмёт «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
«Спартак» понравился. После первого тайма казалось, что дожмут «Краснодар», просто немного мяч не залетал. Результат немного удивительный, видимо, этим футбол и хорош. Надо отметить «Краснодар»: во втором тайме стал чётче играть, контролировать мяч. Не знаю даже, добился ли победы «Краснодар» или же «Спартак» дал возможность.
Значение легионеров в «Краснодаре» было поменьше, чем в «Спартаке». Замена Мозеса ослабила наступательную мощь. Что касается судейства, то по принципу взаимозамещения в обе стороны были спорные пенальти. Надо забивать с игры — «Краснодар» смог это сделать, а «Спартак» нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 13 марта 2022
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