Червиченко: «Спартак» понравился. После первого тайма казалось, что дожмёт «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Спартак» понравился. После первого тайма казалось, что дожмут «Краснодар», просто немного мяч не залетал. Результат немного удивительный, видимо, этим футбол и хорош. Надо отметить «Краснодар»: во втором тайме стал чётче играть, контролировать мяч. Не знаю даже, добился ли победы «Краснодар» или же «Спартак» дал возможность.



Значение легионеров в «Краснодаре» было поменьше, чем в «Спартаке». Замена Мозеса ослабила наступательную мощь. Что касается судейства, то по принципу взаимозамещения в обе стороны были спорные пенальти. Надо забивать с игры — «Краснодар» смог это сделать, а «Спартак» нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.