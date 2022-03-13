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«Арсенал» обыграл «Лестер», продлив победную серию в АПЛ до пяти матчей

«Арсенал» обыграл «Лестер», продлив победную серию в АПЛ до пяти матчей
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Сегодня, 13 марта, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился полузащитник Томас Парти, ему ассистировал Габриэл Мартинелли. На 59-й минуте нападающий Александр Ляказетт реализовал пенальти в ворота «Лестера».

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Роберт Джонс.

Отметим, что победа в матче с «Лестером» стала пятой подряд для «Арсенала» в АПЛ. Ранее «канониры» дважды обыграли «Вулверхэмптон», победили «Брентфорд» и «Уотфорд».

После 26 сыгранных туров «Арсенал» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 51 очко. «Лестер» (33) – на 12-м месте в таблице.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Парти – 11'   2:0 Ляказетт – 59' (пен)
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