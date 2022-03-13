Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» обыграл одного из аутсайдеров Примеры «Алавес»

«Реал Сосьедад» обыграл одного из аутсайдеров Примеры «Алавес»
Комментарии

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник Мартин Субименди, ему ассистировал Микель Оярсабаль.

Гол Субименди:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервным рефери выступал Мигель Сесма Эспиноса.

После 28 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 47 очков. «Алавес» (22) – на предпоследнем, 19-м месте в таблице.

Испания - Примера. 28-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Субименди – 70'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022