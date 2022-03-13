«Реал Сосьедад» обыграл одного из аутсайдеров Примеры «Алавес»

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник Мартин Субименди, ему ассистировал Микель Оярсабаль.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервным рефери выступал Мигель Сесма Эспиноса.
После 28 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 47 очков. «Алавес» (22) – на предпоследнем, 19-м месте в таблице.
- 13 марта 2022
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