Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Фехервар» в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Фехервар» в чемпионате Венгрии
Комментарии

В Секешфехерваре на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» завершился матч 24-го тура чемпионата Венгрии. Местный «Фехервар» принимал «Ференцварош».

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 68-й минуте Райан Ммаэ открыл счёт, а уже в компенсированное время он поставил точку в этой встрече.

Подопечные российского тренера Станислава Черчесова уверенно лидируют в чемпионате Венгрии. «Ференцварош» набрал 49 очков в 24 турах. Команда из Будапешта опережает ближайшего преследователя, «Академию Пушкаша», на пять очков. «Фехервар» занимает 7-е место, набрав 29 очков.

«Ференцварош» в пяти последних матчах чемпионата Венгрии одержал три победы при двух ничьих. В следующем туре команда Черчесова встретится с клубом «Мезёкёвешд».

Венгрия - OTP Банк Лига. 24-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Фехервар
Секешфехервар
Окончен
0 : 2
Ференцварош
Будапешт
0:1 Ммаэ – 68'   0:2 Ммаэ – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022