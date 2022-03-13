«Ференцварош» Черчесова обыграл «Фехервар» в чемпионате Венгрии
Поделиться
В Секешфехерваре на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» завершился матч 24-го тура чемпионата Венгрии. Местный «Фехервар» принимал «Ференцварош».
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 68-й минуте Райан Ммаэ открыл счёт, а уже в компенсированное время он поставил точку в этой встрече.
Подопечные российского тренера Станислава Черчесова уверенно лидируют в чемпионате Венгрии. «Ференцварош» набрал 49 очков в 24 турах. Команда из Будапешта опережает ближайшего преследователя, «Академию Пушкаша», на пять очков. «Фехервар» занимает 7-е место, набрав 29 очков.
«Ференцварош» в пяти последних матчах чемпионата Венгрии одержал три победы при двух ничьих. В следующем туре команда Черчесова встретится с клубом «Мезёкёвешд».
Комментарии
- 14 марта 2022
-
01:22
-
00:50
-
00:48
-
00:42
-
00:35
-
00:31
-
00:24
- 13 марта 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:53
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:23
-
21:21
Партнерский контент