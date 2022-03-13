«Ференцварош» Черчесова обыграл «Фехервар» в чемпионате Венгрии

В Секешфехерваре на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» завершился матч 24-го тура чемпионата Венгрии. Местный «Фехервар» принимал «Ференцварош».



Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 68-й минуте Райан Ммаэ открыл счёт, а уже в компенсированное время он поставил точку в этой встрече.



Подопечные российского тренера Станислава Черчесова уверенно лидируют в чемпионате Венгрии. «Ференцварош» набрал 49 очков в 24 турах. Команда из Будапешта опережает ближайшего преследователя, «Академию Пушкаша», на пять очков. «Фехервар» занимает 7-е место, набрав 29 очков.



«Ференцварош» в пяти последних матчах чемпионата Венгрии одержал три победы при двух ничьих. В следующем туре команда Черчесова встретится с клубом «Мезёкёвешд».