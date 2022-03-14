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Хунтелар прокомментировал своё возвращение в «Аякс»

Хунтелар прокомментировал своё возвращение в «Аякс»
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Бывший нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар, вошедший в руководство клуба, прокомментировал своё возвращение в структуру амстердамцев. Экс-футболист будет занимать должность помощника спортивного директора.

«Меня всегда интересовало, что происходит за пределами поля в клубах, и я хотел бы расширить свои знания в этой области. Это стало возможным благодаря варианту, который предлагает мне «Аякс». Я рад вернуться и мне любопытно, что произойдёт в ближайшем будущем.

Я также работаю над своим тренерским дипломом. Знания, которые я получу на этом курсе, также помогут мне при работе в «Аяксе». У меня есть видение того, как я хочу развиваться дальше», — приводит слова Хунтелара официальный сайт «Аякса».

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