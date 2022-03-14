Кассьерра: я остаюсь в «Сочи». Возможно, благодаря этому клубу я уеду в Европу в будущем

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра заявил о намерении остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с командами РПЛ в одностороннем порядке.

«Легионерам разрешили уехать – останусь ли я? Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня. Обеспокоенность ситуацией есть, но главное, что у меня есть поддержка.

У нас очень хорошая команда. Возможно, через несколько лет я уже буду играть в другой стране и лиге. На данный момент я думаю только про «Сочи». Может быть, благодаря «Сочи» в будущем у меня получится уехать в Европу.

Где бы хотел поиграть? Сложно сказать. Мне посчастливилось поиграть во многих чемпионатах. Возможно, мой ориентир — Испания, хотелось бы там поиграть. Но сейчас меня всё устраивает в «Сочи».

«Зенит» и «Спартак» — топ-клубы в России, знаю историю этих команд. Сложно говорить, готов ли я уйти в другой российский клуб. Повторюсь, сейчас все мои мысли о «Сочи» и только», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».