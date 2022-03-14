Роджерс: сейчас Рамсдейл — лучший английский вратарь

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о вратаре «Арсенала» Аароне Рамсдейле.



«Для меня он лучший английский вратарь на данный момент. Я думаю, что он лучший. Он показывает прогресс с тех пор, как перешёл в «Арсенал». Он играет за большой клуб, где высокие ожидания, и я думаю, что он справляется с этим очень хорошо. Он играет хладнокровно и спокойно», — цитирует Роджерса Daily Mail.



Рамсдейл перешёл в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года. Сумма трансфера составила € 28 млн. В этом сезоне Рамсдейл провёл 25 матчей в рамках АПЛ, из которых 12 отыграл без пропущенных голов и в которых пропустил 20 мячей. Действующее соглашение вратаря с лондонцами истекает 30 июня 2025 года.

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