«Промес начал оживать!» Титов высказался о составе «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о подборе исполнителей в московском клубе.

«Главное, что в «Спартаке» есть мастеровитые исполнители. Рано говорить о том, какой футбол ставит Ваноли. Давайте всё же подождём. Итальянец очень эмоционален, пытается зажечь подопечных.

Нынешний «Спартак» играет по схеме 3-5-2. Новый тренер произвёл перестановки в составе. Мы видим, что роль столба теперь выполняет не Соболев, а Николсон. Зобнин остаётся в запасе. То есть Ваноли строит игру вокруг других футболистов.

Меня радует, что он рассчитывает на Умярова, который, считаю, прибавляет. Единственная моя просьба к нему, чтобы он старался играть вполоборота и первым, максимум вторым, касанием двигал мяч вперёд. Надеюсь, что и Бакаев продолжит прогрессировать. Они с Николсоном сотворили потрясающий гол! Жаль, что судьи усмотрели микроскопический офсайд.

Промес начал оживать! Да, появляется всякая информация про него… Но он абстрагируется от неё на поле, выкладывается по полной. Молодец! Хорошо, что все легионеры остались», — приводит слова Титова «Спорт-экспресс».