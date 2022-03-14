Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

«Что касается чемпионской гонки, то сейчас три команды — «Зенит», «Динамо» и ЦСКА — находятся рядом. Всё будет очень интересно. Тем более армейцы, «Динамо» хорошо играют. «Зенит» тоже, естественно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 занимает «Зенит», который набрал 45 очков в 21 матче. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 42 очка. Замыкает тройку лидеров ЦСКА — армейцы набрали 39 очков. На одно очко от них отстаёт «Сочи» (38). Пятый — «Краснодар» (35).