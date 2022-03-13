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Канчельскис — о чемпионской гонке: неинтересно, когда одна команда постоянно лидирует

Канчельскис — о чемпионской гонке: неинтересно, когда одна команда постоянно лидирует
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. Сегодня, 13 марта, лидирующий в РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Не опасаюсь за чемпионство. «Зенит» по всем понятиям лучше «Динамо». У бело-голубых нет стабильности и такой скамейки. Удаление Вендела тоже ни на что не повлияет. Но было бы хорошо, чтобы «Динамо» навязало борьбу. Когда одна команда постоянно лидирует — это неинтересно. Было бы здорово видеть ЦСКА и «Динамо» включёнными в эту гонку.

«Зенит» — самая стабильная команда России за последние 10 лет. Посмотрим, хотелось бы, чтобы остальные дали бой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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