«Локомотив» объявил о переходе Пабло в бразильский «Фламенго»

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил, что достиг соглашения с «Фламенго» о трансфере защитника Пабло Кастро.

«Мы благодарны Пабло за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, Пабло стал игроком московской команды в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бразильский футболист в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками истекало в 2024 году.

Московский «Локомотив» в 20 матчах набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).