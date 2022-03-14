Салихова — о судействе: продолжаю настаивать на введении срочных антикризисных мер

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о проблемах судейства, накопившихся в российском футболе, по итогам матча команды с «Краснодаром».

«Что же у нас тогда судей грамотных так мало? Почему футболисты из РПЛ, ФНЛ не становятся судьями, а предпочитают идти в блогеры или перекрикивают друг друга на всем известном канале? Где этот сбой в системе? Когда он произошёл? Почему бывшие футболисты предпочитают примерить на себя маски клоунов, вместо того чтобы получить тренерскую лицензию и стать сначала детскими тренерами, возродить детско-юношеский спорт и дальше пойти заниматься делом? Почему бы не стать судьёй, имея за спиной опыт игрока, пострадавшего от судейских ошибок, и заработать авторитет в глазах болельщиков? В чём гордость ругать с ТВ-экранов футболистов, выходящих на поле в майках команд, за которые ты сам недавно играл, и получать доход от рекламы букмекеров?

В этом матче было предостаточно спорных моментов, каждый в отдельности трактуется по-разному. Начиная с первого эпизода, когда Кофрие сыграл плечом, а не рукой. Нам ведь брифинг Кашшаи показывали, человечка рисовали, говорили: если мяч попал в рукав футболки, то это плечо. Надеюсь, в этот раз никто не додумается двигать мяч фотошопом, как было в случае с Мозесом во время кубковой игры с «Динамо» в 2021 году.

Зачем нужен VAR, если четко видно, что Мартинс не нарушал правила и там не было пенальти? Справедливо увидели руку Николсона, однако перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». Где же тогда пенальти?

Мне непонятно, когда говорят «сами забивайте больше». Забивать больше чего? Договаривайте до конца предложение. Больше судейских ошибок? Потом в том числе из-за такого подхода тренеры уходят из нашей Лиги и оказываются топ-профессионалами в европейских чемпионатах. А у нас они просто «не смогли больше»… Объясните наконец чётко правила игрокам, понятные свои инструкции расскажите болельщикам. Только не меняйте правила ситуативно.

Я продолжаю настаивать на введении срочных антикризисных мер», — написала Салихова в своей колонке в «Спорт-экспрессе».