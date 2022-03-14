Ромелу Лукаку готов перейти в миланский «Интер» на правах аренды
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Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку готов пойти на снижение заработной платы для того, чтобы вернуться в миланский «Интер».
Бельгийский форвард, высказывания которого о симпатиях к миланскому клубу уже обошлись в кругленькую сумму, может также перейти в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщает Gazzetta.it.
Развитие данной ситуации зависит от того, продаст ли Роман Абрамович «Челси» и сохранит ли свой пост спортивный директор Марина Грановская.
28-летний форвард забил за «Челси» 11 мячей и отдал 2 голевые передачи в 31 появлении на поле во всех турнирах. Выступая за «Интер», завоевавший в прошлом году первое скудетто за 11 лет, он забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач в 44 матчах.
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