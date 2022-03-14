Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике»
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Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария может продолжить карьеру в португальской «Бенфике». Как сообщило издание Record, клуб из Лиссабона уже провёл с 34-летним аргентинцем предварительные переговоры.
Ранее стало известно, что парижский клуб не намерен продлевать с Ди Марией истекающий летом контракт.
Аргентинец уже выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, после чего перешел в «Реал» за € 33 млн. Спустя четыре года полузащитник продолжил карьеру в «Манчестер Юнайтед», а ещё через год оказался в «ПСЖ». Сумма трансфера игрока в столицу Франции составила € 63 млн.
В сезоне-2021/2022 Ди Мария принял участие в 25 матчах парижан, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.
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