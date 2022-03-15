Месси упал на 20-ю строчку в рейтинге претендентов на «Золотой мяч». Лидирует Левандовски

Аргентинский нападающий Лионель Месси больше не входит в десятку претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

Позиция форварда «ПСЖ» за неделю изменилась с 10-й на 20-ю, что связывается с вылетом парижан из Лиги чемпионов в результате поражения от «Реала».

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поднялся на две позиции и теперь занимает 16-ю строчку в промежуточном рейтинге.

В первую десятку вошли:

1. Роберт Левандовски – «Бавария».

2. Карим Бензема – «Реал Мадрид».

3. Мохамед Салах – «Ливерпуль».

4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ».

5. Лука Модрич – «Реал Мадрид».

6. Садио Мане – «Ливерпуль».

7. Бернарду Силва – «Манчестер Сити».

8. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид».

9. Душан Влахович – «Ювентус».

10. Рияд Марез – «Манчестер Сити».

Напомним, ранее в марте «Франс Футбол», традиционно определяющий лучшего игрока года, рассказал об изменениях в системе голосования. Теперь при определении обладателя приза наибольшее значение будут иметь результаты по итогам сезона, а не календарного года в целом.