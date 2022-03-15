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Чиро Иммобиле – лучший бомбардир в истории «Лацио» в Серии А

Чиро Иммобиле – лучший бомбардир в истории «Лацио» в Серии А
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Итальянский нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории клуба в Серии А.

На 58-й минуте встречи, которая проходила 14 марта, главный арбитр Джанлука Манганьелло назначил пенальти в ворота «Венеции», который успешно реализовал нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле. Этот гол ему и помог достичь первой строчки в списке бомбардиров клуба в чемпионате Италии. Этот гол стал 144-м для него за клуб в Серии А.

Римский «Лацио» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (63). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Лацио» сыграет с «Ромой».

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