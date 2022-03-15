Британское правительство призвало болельщиков «Челси» не скандировать имя Абрамовича

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал болельщиков «Челси» прекратить скандировать имя российского бизнесмена Романа Абрамовича во время матчей.



«Мы признаём силу чувств, возникающих у людей, но это не оправдывает поведения, которое совершенно неуместно в настоящее время. Я думаю, что люди могут показать страсть и поддержку своего клуба, не прибегая к подобным вещам. Что касается продажи клуба, то мы рассмотрим заявку на лицензию, которая позволит это сделать при правильных обстоятельствах», — цитирует пресс-секретаря Джонсона Mirror.



Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время лондонцы дважды выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз становились чемпионами Англии, трижды выиграли кубок Лиги и один раз победили на клубном чемпионате мира.