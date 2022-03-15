Карпин: Дзюба извинился и попросил не вызывать его на сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«С Артёмом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе — ко всем игрокам. В воскресенье мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.

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