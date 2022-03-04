Карпин: Дзюба сказал, что готов и хочет играть за сборную
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил о готовности выступать за национальную команду.
«Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артём тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим — вызывать или нет», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Дзюба стал автором 250-го гола «Зенита» на «Газпром Арене». Кроме того, Артём Дзюба — лучший бомбардир сине-бело-голубых на «Газпром Арене». Вчера, 3 марта, состоялся матч «Зенит» — «КАМАЗ». Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев. Помимо Дзюбы, забивали Юри Алберто (дубль), Андрей Мостовой (дубль) и Александр Ерохин.
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