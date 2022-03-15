Смородская назвала авансом попадание Селихова в состав сборной России на мартовский сбор

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила состав сборной России по футболу на мартовские учебно-тренировочные сборы, а также назвала вызов голкипера «Спартака» Александра Селихова в национальную команду авансом.

«Оригинальный состав. Кого смог найти, того и вызывал. Выбор у Карпина небольшой. Селихов? Скорее, это аванс», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Решение провести тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта было принято в связи с переносом 22-го тура Российской Премьер-Лиги на 19 и 20 марта. Подробное расписание сборов, в том числе и товарищеских матчей, будет объявлено позже.

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