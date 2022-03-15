Сборная России объявила состав на мартовские учебно-тренировочные сборы

Официальный сайт РФС объявил состав сборной России на учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Всего в список вошли 27 игроков:
Голкиперы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).
Отмечается, что решение провести тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта было принято в связи с переносом 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта. Подробное расписание сборов, в том числе и товарищеских матчей, будет объявлено позже.
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