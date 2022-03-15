Бывший вице-президент «Спартака» назначен исполнительным директором ФНЛ
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Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов назначен на должность исполнительного директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает официальный сайт первенства.
«Приглашение в ФНЛ — новый интересный вызов. Это лига с большим потенциалом, который нам предстоит реализовать», — приводит слова Измайлова официальный сайт ФНЛ.
«Футбольная национальная лига приветствует Наиля Камильевича! Мы желаем успехов, воплощения идей и плодотворной работы во благо развития ФНЛ!» — написала пресс-служба лиги.
Ранее должность исполнительного директора ФНЛ занимал Иван Шабанов, который покинул свой пост в январе 2022 года.
Измайлов работал в московском «Спартаке» с 2013 года и покинул его после окончания сезона-2018/2019.
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