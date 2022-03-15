В РФС прокомментировали решение CAS о запрете УЕФА в отношении российских команд

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) выступила с комментарием по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие российских команд в международных турнирах под эгидой организации.

«15 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о снятии обеспечительных мер по иску в адрес УЕФА на время проведения судебного разбирательства.



Подчеркнём, что данное решение касается только соревнований под эгидой УЕФА и относится только к обеспечительным мерам. Рассмотрение самого дела продолжится в соответствии с определяемым CAS порядком.



Решение по аналогичному ходатайству в рамках иска к ФИФА ожидается до конца текущей недели», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.