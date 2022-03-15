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CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд от международных турниров

CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд от международных турниров
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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских футбольных команд от участия в международных турнирах под эгидой организации, сообщает AP News.

По информации источника, промежуточное решение CAS не распространяется на чемпионат мира.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

После объявления решения организаций Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в CAS.

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Теги Футбол УЕФА •••

Источник: AP News

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