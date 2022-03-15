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Мохамед Салах не планирует уходить летом из «Ливерпуля» в клуб Примеры

Мохамед Салах не планирует уходить летом из «Ливерпуля» в клуб Примеры
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не планирует переходит в клуб испанской Примеры, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, египетский футболист не принял окончательное решение по поводу возможного ухода из английского клуба предстоящим летом. Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2023 года. На данный момент форвард сосредоточен на работе в «Ливерпуле». Отмечается, что переговоры о новом контракте Салаха с мерсисайдцами по-прежнему не возобновлены. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Барселона».

Напомним, Салах перешёл из «Ромы» в «Ливерпуль» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Англии, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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