Мануэль Локателли: наша решимость будет ключевым фактором в игре с «Вильярреалом»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился ожиданиями от ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Наша решимость будет ключевым фактором. У нас должно быть сильное желание победить. Надеюсь, нам удастся выиграть. Мы стали сплочённее как команда. Менталитет клуба впечатляет меня с самого первого дня. В Турине простое правило — либо вы адаптируетесь, либо покидаете клуб. Это уникальная вещь», — приводит слова игрока Football Italia.

В августе полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли перешёл в «Ювентус». «Старая синьора» арендовала футболиста на два сезона с обязательством выкупа трансфера за € 35 млн. Контракт Локателли с туринцами будет рассчитан до 2026 года.