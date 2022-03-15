Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аякс» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мануэль Локателли: наша решимость будет ключевым фактором в игре с «Вильярреалом»

Мануэль Локателли: наша решимость будет ключевым фактором в игре с «Вильярреалом»
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился ожиданиями от ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Наша решимость будет ключевым фактором. У нас должно быть сильное желание победить. Надеюсь, нам удастся выиграть. Мы стали сплочённее как команда. Менталитет клуба впечатляет меня с самого первого дня. В Турине простое правило — либо вы адаптируетесь, либо покидаете клуб. Это уникальная вещь», — приводит слова игрока Football Italia.

В августе полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли перешёл в «Ювентус». «Старая синьора» арендовала футболиста на два сезона с обязательством выкупа трансфера за € 35 млн. Контракт Локателли с туринцами будет рассчитан до 2026 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022