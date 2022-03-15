Вице-президент «Барселоны» — о возможном трансфере Холанда: эти суммы недоступны для нас

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу прокомментировал возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.
«Для «Барселоны» нет ничего невозможного, но это сложно. Холанд входит в пятёрку самых желанных футболистов на мировом рынке. За него борются разные клубы – у некоторых более здоровая экономическая ситуация, а другие просто играют не по таким правилам, как мы. У некоторых есть определённые привилегии, которые облегчают им задачу. Это не зависит от меня, но мы говорим о суммах, которые на данный момент недоступны для нас», — приводит слова Ромеу COPE.
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году.
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