Камил Глик был доставлен в больницу после столкновения в матче Серии В

В матче 30-го тура итальянской Серии В «Брешия» принимала «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 81-й минуте матча 34-летний польский защитник «Беневенто» Камил Глик получил тяжёлую травму головы после того, как футболист «Брешии» попытался пробить через себя. Глику оказали первую помощь, однако он не смог продолжить встречу. Позже польский футболист был доставлен в больницу. Как сообщает Football Italia, Глик находится в сознании.



Напомним, Глик перешёл в «Беневенто» из «Монако» в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах Серии В и не отметился результативными действиями. С 2010 года Глик вызывается в национальную команду Польши.