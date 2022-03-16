«Атлетико» выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финала турнира

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.



На 41-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Атлетико» Ренан Лоди. Нападающий испанской команды Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда форвард «Атлетико» Антуан Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под штангу.



Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Действующий победитель турнира — «Челси».