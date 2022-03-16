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«Атлетико» выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финала турнира

«Атлетико» выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финала турнира
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.

На 41-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Атлетико» Ренан Лоди. Нападающий испанской команды Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда форвард «Атлетико» Антуан Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под штангу.

Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Действующий победитель турнира — «Челси».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
15 марта 2022, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Лоди – 41'
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