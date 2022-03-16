«Манчестер Сити» предложил Холанду зарплату в € 600 тыс. в неделю

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге, если перейдёт в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail. По информации источника, «горожане» предложили форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Они рассчитывают, что норвежец в самое ближайшее время определится со своим будущим.
Ранее появилась информация, что у «горожан» есть финансовая возможность заключить контракт с норвежским форвардом. Отмечалось, что «Манчестер Сити» и Холанд уже согласовали условия личного контракта.
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».
- 16 марта 2022
-
11:13
-
11:03
-
11:01
-
10:43
-
10:40
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:17
-
09:07
-
09:00
-
04:14
-
03:43
-
03:28
-
03:15
-
03:11
-
02:54
-
02:46
-
02:29
-
02:23
-
02:08
-
01:53
-
01:50
-
01:39
-
01:28
-
01:19
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:44
-
00:39
-
00:34