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«Манчестер Сити» предложил Холанду зарплату в € 600 тыс. в неделю

«Манчестер Сити» предложил Холанду зарплату в € 600 тыс. в неделю
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге, если перейдёт в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail. По информации источника, «горожане» предложили форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Они рассчитывают, что норвежец в самое ближайшее время определится со своим будущим.

Ранее появилась информация, что у «горожан» есть финансовая возможность заключить контракт с норвежским форвардом. Отмечалось, что «Манчестер Сити» и Холанд уже согласовали условия личного контракта.

Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».

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