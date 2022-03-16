Сердар Азмун приедет в Санкт-Петербург на экспертизу для установления отцовства

Нападающий немецкого «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун приедет в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы для установления отцовства.
«Сегодня состоялось судебное заседание. Мы поддерживали ранее заявленное ходатайство об экспертизе, которое было удовлетворено – по делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление отцовства. Экспертиза пройдёт в Санкт-Петербурге, футболист обязан приехать, несмотря на возникшие трудности с прямыми рейсами из Германии в Россию. Сейчас ждём, когда вступит в силу определение на назначение экспертизы, и если не поступит никаких жалоб со стороны ответчика, то дело отправится в экспертное учреждение, откуда поступит вызов на конкретную дату», — цитирует адвоката футболиста Андрея Дмитриева «Петербургский дневник».
Напомним, по словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребёнок. После этого девушка якобы пыталась договориться с нападающим «Байера», но он отказывается признавать отцовство.
- 16 марта 2022
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