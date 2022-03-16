Тадич: «Аякс» играл лучше. «Бенфика» ничего не создала, кроме одного штрафного

Нападающий «Аякса» Душан Тадич прокомментировал вылет команды из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Мы играли лучше соперника. «Бенфика» ничего не создала, кроме одного штрафного. Мы хотели доминировать и доминировали, но в одном-единственном эпизоде… Просто невероятно… В еврокубках зачастую всё решают стандарты и контратаки, и мы проиграли из-за стандарта. Этого не должно было случиться. Конечно, я зол, потому что мы проиграли, но мы должны оставаться сильными», – цитирует Тадича пресс-служба УЕФА.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Бенфику» на домашнем стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Игра завершилась победой португальской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Дарвин Нуньес.