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Тадич: «Аякс» играл лучше. «Бенфика» ничего не создала, кроме одного штрафного

Тадич: «Аякс» играл лучше. «Бенфика» ничего не создала, кроме одного штрафного
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Нападающий «Аякса» Душан Тадич прокомментировал вылет команды из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Мы играли лучше соперника. «Бенфика» ничего не создала, кроме одного штрафного. Мы хотели доминировать и доминировали, но в одном-единственном эпизоде… Просто невероятно… В еврокубках зачастую всё решают стандарты и контратаки, и мы проиграли из-за стандарта. Этого не должно было случиться. Конечно, я зол, потому что мы проиграли, но мы должны оставаться сильными», – цитирует Тадича пресс-служба УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Бенфику» на домашнем стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Игра завершилась победой португальской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Дарвин Нуньес.

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