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«Манчестер Юнайтед» ищет фанатов, бросавших предметы в Симеоне после матча Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» ищет фанатов, бросавших предметы в Симеоне после матча Лиги чемпионов
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Сотрудники «Манчестер Юнайтед» занимаются поиском болельщиков, бросавших различные предметы в главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает журналист Саймон Стоун на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, сотрудники клуба просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности виновных. На стадионе запрещено бросать любые предметы в сторону поля, и нарушителям грозит трёхлетний запрет на посещение арены.

Напомним, ответный матч завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0. Первая встреча команд закончилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире.

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