Колосков — о возвращении к системе «весна-осень»: у нас других проблем нет?

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об инициативе возвращения Российской Премьер-Лиги на систему проведения первенства «весна-осень».
«Клубы не тем занимаются! У нас других проблем нет, кроме как обсуждать систему «весна-осень»? Это никак не повлияет на развитие российского футбола. Сначала мы убеждали всех перейти на «осень-весна»… Ну и что? В самом начале результаты были, а за последние пять лет вообще ничего нет.
Я не против этого, пусть возвращаются. Но мы всё время уходим в сторону: то это не нравится, то структура не нравится. Почему же мы не обсуждаем, что у нас нет квалифицированных футболистов? Почему у нас всего три россиянина играют за границей на хорошем уровне? Никто не говорит о ключевых вещах: о тренерской школе, о советской системе подготовки резервов, ответственности клубов за это — вот вопросы, которые нужно обсуждать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 16 марта 2022
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