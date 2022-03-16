Хаверц — о поездке «Челси» на автобусе на матч: я заплачу, без проблем. Главное — приехать

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц заявил, что готов оплатить автобус для команды, чтобы поехать на матч 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро».



Ранее счета лондонского клуба были заморожены из-за включения владельца «Челси» Романа Абрамовича в санкционные списки Великобритании. Сообщалось, что из-за этого у «Челси» могут возникнуть сложности с оплатой перелётов и прочими расходами.



«Я заплачу, это не проблема. Думаю, что для нас это не имеет большого значения. Главное – приехать на игру.



Думаю, что сейчас в мире есть много более сложных моментов, более сложных вещей, чем то, отправимся мы на выездной матч на автобусе или на самолёте. Я заплачу, без проблем», — цитирует Хаверца Goal.

Напомним, ранее также стало известно, что «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.