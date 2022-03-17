«Арсенал» — «Ливерпуль»: Фирмино удвоил преимущество гостей

В ночь с 16 на 17 марта мск на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках отложенного 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» принимает «Ливерпуль».
На 62-й минуте забил форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Ранее на 54-й минуте отличился нападающий гостей Диогу Жота, ему ассистировал Тьяго Алькантара.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андер Марринер. Ему помогают ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».
После 28 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 66 очков. «Арсенал» с 51 очком находится на четвёртом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (70).
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