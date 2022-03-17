«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и продлил победную серию в АПЛ до девяти матчей

Завершился матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забивали Диогу Жота и Роберто Фирмино.
Таким образом, «Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. «Арсенал», в свою очередь, прервал серию из пяти побед кряду.
«Арсенал» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 51 очко. «Ливерпуль», в свою очередь, остался на втором месте набрав 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстает на 1 очко.
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Астон Виллой», а «Ливерпуль» проведёт матч с «Уотфордом».
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